Il voucher vacanze dopo Covid mette d'accordo tutti

Non solo danni. Il Covid, come direbbe qualcuno, ha fatto anche cose buone. Tipo mettere d’accordo su un tema cruciale per l’economia valsusina, il turismo, le tre Unioni montane in cui si è frazionato il territorio al cospetto del Rocciamelone. I tre enti sovracomunali hanno infatti siglato un accordo sui voucher turistici vacanze, per incentivare l’affluenza turistica in un periodo che, alla fine, con tanti spostamenti brevi e pochi “voli pindarici” alla ricerca di destinazioni esotiche, potrebbe addirittura rivelarsi favorevole se sfruttato opportunamente…

Su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020