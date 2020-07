Villarfocchiardo: addio Ettore, mago delle teleferiche

Villarfocchiardo gli ha dato l’estremo saluto ieri pomeriggio. Ettore Rossero, mancato nella serata di venerdì, avrebbe compiuto 92 anni il prossimo dicembre e con lui se ne è andato un pezzo di storia della montagna villarfocchiardese, oltre che l’ultimo che potesse ancora vantare come luogo di nascita la borgata Castellaro. Classe 1928, Ettore Rossero lì, tra i castagneti secolari, aveva conosciuto anche la moglie Ida Chiaberto, scomparsa nel 2005, e manteneva ben salde le sue radici, anche se da tempo era sceso al piano per vivere nella bella villetta di via Umberto I, di fronte alla rotonda dalla Posta nuova. Al Cistlè, per dirla alla moda du Vilè, erano rimasti la vecchia casa, i castagneti, e quell’orto in bilico sul vallone del torrente Gravio che ha curato finchè l’incedere dell’età glielo ha permesso. L’età e la malattia, che ne aveva minato le ossa, lo avevo costretto nel 2015 al ricovero presso Villa Cora a S.Giuliano, ma il figlio Mario lo teneva quotidianamente al corrente delle attività sulla montagna, con tanto di fotografie a testimoniare che quella sua terra non era stata abbandonata e continuare a dare buoni frutti…

Su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020