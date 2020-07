Bussoleno, Critical Wine caldo in piazza del mercato

Torna, spostato di due mesi e mezzo causa l’emergenza Covid, “Critical Wine”, la manifestazione di vini resistenti che ogni anno attira a Bussoleno migliaia di persone. La nona edizione dovrà anche cambiare location: non più il suggestivo centro storico, con via Walter Fontan, lungodora Gastaldi e piazza del Mulino, bensì, per sottostare agli obblighi di distanziamento e sicurezza sanitaria, la più ampia e ariosa piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Un po’ meno suggestiva, certo, ma necessaria per raggiungere quello standard minimo di sicurezza richiesto dall’emergenza Covid-19, in cui ci troviamo ancora, nonostante il deciso miglioramento della situazione sanitaria…

Su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020