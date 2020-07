I bambini salvano il pipistrello caduto in piscina

Animale non sempre amato, il pipistrello si porta appresso da secoli questa nomea negativa. Eppure Sebastian e Laila Fiduccia, 10 e 8 anni, non ci hanno pensato un attimo a curarlo quando il povero chirottero è precipitato, con un picchiata non certo degna di uno Stukas, sulla piscina montata nel giardino della loro abitazione del Priorale di Susa. Lo hanno preso, lo hanno asciagato e lo hanno messo al sicuro in uno scatolone, cercando su internet il modo migliore di nutrirlo. «Abbiamo pensato che fosse un piccolo e la notte lo abbiamo lasciato all’aperto perchè avevamo letto che così la madre sarebbe venuta a prenderlo - spiegano i genitori di Sebastian e Laila - ma così non è stato, allora abbiamo deciso di rivolgerci al Canc». Il Centro animali non convenzionali di Grugliasco lo ha preso in consegna nel pomeriggio di mercoledì; cercherà di risollevare il suo morale, piuttosto basso, e se possibile, una volta curato, di rimetterlo nel suo ambiente.