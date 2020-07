L’appello di Alex, ospite del presidio No Tav di Vaie: «Cerco una casa»

Il presidio No Tav, da sempre luogo di socialità, è diventato da qualche mese anche luogo di ospitalità per chi, suo malgrado, si è improvvisamente ritrovato senza un tetto sotto cui vivere, oltre che senza lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus. Alex Martoia, 47 anni di Sant’Antonino, ci abita stabilmente ormai dal marzo scorso: ha trascorso al “Picapera” tutto il lockdown e verosimilmente ci passerà tutta l’estate, ben sapendo però che in vista dell’autunno dovrà per forza di cose trovarsi una nuova sistemazione. Per sé, anzitutto, ma anche perché la località Pradera, completamente all’ombra durante la stagione invernale, offrirebbe condizioni climatiche troppo rigide per vivere in una casetta che a suo tempo non era stata certo concepita a scopo...

su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020