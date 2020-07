Avigliana, sull'area Riva nasce il parco Alveare Verde

La città di Avigliana ha il suo nuovo parco, realizzato sulla ex area Riva. Si chiama parco Alveare Verde-Il Parco in Città, nome scelto come sintesi delle proposte avanzate dai cittadini con un concorso pubblico lanciato a marzo. Per la nuova aree verde c' è stato un vero e proprio bagno di folla e applausi scroscianti quando il sindaco dedicato il parco alle nuove generazioni e alla comunità cittadina, si è commosso.

Servizio su Luna Nuova di martedì 28 luglio