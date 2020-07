Borgone: a fuoco nella notte delle pedane di legno

Si sono prolungate fino all'alba di stamattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato intorno alle 2,30 di stanotte verso il confine tra Borgone e San Didero, lungo strada provinciale 203, nei pressi dell'area industriale di viale Europa e del presidio No Tav: sono andate a fuoco alcune pedane in legno in un deposito all'aperto, che hanno innescato fiamme decisamente alte e ben visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, Bussoleno e Susa.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020