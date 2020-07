Bussoleno: il “Vento d’estate” porta Niccolò Fabi in piazza

GUARDA IL VIDEO

Non serve essere un “animale da palcoscenico” per accendere i propri fans: provare per credere con Niccolò Fabi, il cantautore romano che venerdì 24 luglio ha riscaldato il pubblico assiepato in piazza Cavour con la profondità e la semplicità che gli sono proprie, a colpi di parole e musica. Ospite del festival “Borgate dal Vivo” Fabi, dopo il saluto del direttore artistico Alberto Milesi e della sindaca Bruna Consolini, ha dialogato per oltre tre quarti d’ora con Saverio Tommasi, giornalista e videoreporter di Fanpage, prima di concedersi in una breve esibizione con la sua amata chitarra al collo. Il tema della serata era quello dei diritti umani: con la canzone “Io sono l’altro”, tratta dal suo ultimo album “Tradizione e tradimento”, Niccolò ha infatti vinto il Premio...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020