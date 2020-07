S.Didero: il Comune contro i "furbetti" dell’area sfalci Acsel

Telecamere e nuove chiavi per scoraggiare i “furbetti” dell’area sfalci: l’amministrazione comunale di San Didero ha deciso di provare ad arginare un fenomeno che purtroppo, nei mesi scorsi, era andato decisamente in crescendo. Con un effetto tutt’altro che marginale: un aumento dei costi del servizio che, per colpa di qualche non residente, andava a gravare sulle casse comunali e quindi sulla collettività. Stiamo parlando dell’area posta esattamente alle spalle del cimitero di via Pramolle, nei pressi del confine territoriale con Bruzolo, dove le persone residenti possono andare a depositare gli sfalci e il verde che viene poi ritirato...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020