Borgone: si apre una nuova era per la Pro loco, Feroldi presidente

Si apre una nuova era per la Pro loco di Borgone, che da stasera ha un consiglio direttivo quasi interamente rinnovato rispetto a quello uscente: il presidente è Francesco Feroldi, volto noto per essere stato assessore dal 2009 al 2019, che sarà affiancato dalla vicepresidente Simona Tognin, dalla segretaria Marta Berta, dalla tesoriera Carla Guidarini e dai consiglieri Erika Zomer, Andrea Girard e Alessio Di Fraia, mentre il collegio dei revisori dei conti sarà composto da Edoardo Pagliero, Bruno De Blasi e Giuseppe Cugno. Escono dunque di scena sia la presidente uscente Loredana Raso, sia il vicepresidente Rosario Autiero, che come buona parte del vecchio direttivo hanno scelto di non candidarsi più: gli unici che hanno deciso di proseguire l'avventura sono il neo presidente Feroldi e la segretaria Marta Berta, consiglieri nell'ultimo triennio.

Le elezioni si sono svolte domenica 26 luglio, mentre le cariche sono state assegnate nella prima riunione del nuovo direttivo che si è svolta stasera. «Voglio anzitutto ringraziare i soci per aver preso parte alle elezioni - sono le prime parole di Feroldi da presidente della Pro loco - i colleghi che hanno partecipato alla formazione della lista, il vecchio direttivo e la presidente uscente per aver portato e retto la Pro loco sino ad oggi, l'amministrazione comunale per il supporto fornito. Infine un grazie al nuovo direttivo che assieme a me vuole impegnarsi per promuovere e ravvivate il nostro paese. Covid permettendo, pensiamo di lanciare la prima manifestazione nel mese di settembre, a cui invito fin d'ora tutti i borgonesi e non: siamo in attesa del prossimo Dpcm per capire se e con quali modalità potremo organizzarla».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020