L'Alta Felicità si farà: due week-end No Tav a Venaus tra agosto e settembre

Il Covid-19 ferma l'Alta Felicità No Tav? Poteva sembrare inevitabile, visti i tempi che corrono, e invece. Dopo averci ragionato su per alcune settimane, gli organizzatori hanno rotto gli indugi e ora sono pronti a partire: la rassegna si svolgerà regolarmente, non sotto forma di vero Festival, ma di doppio week-end proprio per evitare un eccessivo concentrato di spettatori e scongiurare gli ormai famosi "assembramenti", nel rispetto delle norme anti-contagio. Solitamente l'appuntamento era per l'ultimo fine settimana di luglio, con quattro giorni densi di eventi tra concerti, cultura e spettacolo: questa 5ª edizione, denominata "Week-end ad Alta Felicità", sarà invece spezzata tra sabato 29-domenica 30 agosto e sabato 5-domenica 6 settembre, sempre nella borgata VIII Dicembre di Venaus.

«Non abbiamo voluto dire nulla di ufficiale fino a quando non siamo stati sicuri di poterlo organizzare, e comunque solo dopo aver condiviso l'iniziativa con i tanti volontari che da sempre ci sostengono - ha spiegato oggi pomeriggio il direttore artistico dell'Alta Felicità, Andrea Bonadonna, ai microfoni di Radio Dora intervistato da Marco Giavelli, giornalista di Luna Nuova, nello spazio condotto da Anna Olivero - non ci siamo tirati indietro di fronte a quella che consideriamo una sfida che andava colta: come confrontarci con un evento che negli anni passati ha sempre attirato decine di migliaia di persone da tutta Italia, senza sottrarci alla responsabilità di viverlo in sicurezza per tutti e di lanciare il messaggio del "prendersi cura" l'uno dell'altro». Un percorso iniziato da lontano, quando nella fase acuta della pandemia il Festival Alta Felicità ha organizzato un video-concerto per il reparto di rianimazione dell'ospedale di Rivoli e pubblicato in rete alcune video-interviste al personale medico-sanitario che stava vivendo "in trincea" la dura realtà dell'emergenza Coronavirus.

Tra i vari appuntamenti in calendario, che è ancora in fase di definizione, non mancheranno alcuni momenti di confronto e dibattito sui temi portati a galla dalla pandemia e sulla necessità di maggiori investimenti nella sanità pubblica, ma anche le consuete iniziative di lotta al Tav, tra cui le "gite al mostro", ovvero il cantiere della Maddalena di Chiomonte, e le due manifestazioni domenicali da Giaglione verso il cantiere stesso. E poi i tanti concerti ed ospiti musicali: Bonadonna ha preannunciato la presenza di diversi big del panorama torinese tra i quali gli Eiffel 65, che hanno infiammato la scena dance italiana a cavallo tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000.

«Abbiamo scelto il format dei due week-end proprio per garantire un afflusso più controllato e diluito nel tempo rispetto agli anni scorsi, quando il Festival si concentrava in quattro giorni - ha detto Bonadonna - come sempre tutti gli spettacoli saranno gratuiti, nell'ottica della piena accessibilità: anche l'ingresso all'arena di Venaus sarà contingentato, in modo da favorire un continuo ricambio tra gli spettatori e da vivere i due week-end nella massima sicurezza. Ci siamo già anche interfacciati con il commissario prefettizio che si è appena insediato al Comune di Venaus, che si è dimostrata molto disponibile: in questo momento il paese non ha un'amministrazione comunale, ma ci sono i cittadini, che in questi anni ci hanno sempre sostenuto proprio perché hanno potuto toccare con mano le ricadute positive che l'Alta Felicità ha sempre avuto per il territorio».