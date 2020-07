Susa, ricercato per traffico internazionale di droga: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Susa hanno arrestato un 52enne di origine albanese, domiciliato a Susa e destinatario di un ordine di carcerazione per traffico internazionale di sostanze stupefacente emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste. L’uomo, che si era reso irreperibile in Italia dalla data del mandato di cattura, è stato individuato dagli investigatori in Albania, in stretta collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Nella giornata di martedì l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Susa mentre in arrivo all’aeroporto di Torino Caselle e poi trasportato presso il carcere Lorusso e Cotugno di Torino dove dovrà scontare 3 anni e mezzo di reclusione.