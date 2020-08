S.Antonino: a fuoco una alloggio nella notte, ora è inagibile

Questa notte un incendio ha distrutto un alloggio all'ultimo piano all'interno di uno stabile di via Torino, in pieno centro storico, esattamente di fronte alla farmacia: a dare l'allarme sono stati poco dopo le 2 alcuni passanti che hanno notato le fiamme fuoriuscire dalle finestre. Le persone che abitano nell'appartamento non erano in casa quando è scoppiato il rogo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e l'autoscala giunta da Torino, che hanno lavorato per un paio d'ore prima di domare definitivamente l'incendio; insieme a loro anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa e della stazione di Borgone, il tecnico comunale e una trentina di cittadini, svegliati dal trambusto e accorsi in strada per verificare cosa stesse succedendo. L'ultimo piano mansardato dell'edificio è rimasto completamente distrutto ed è stato poi dichiarato inagibile. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.