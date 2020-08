Rubiana: sabato 8 agosto Listello presenta il suo secondo romanzo

Per il terzo appuntamento estivo con la cultura, il Comune di Rubiana propone sabato 8 agosto alle 17 presso il Parco Europa un incontro con Pietro Listello, già sindaco di Condove dal 2009 al 2014, che presenterà il suo secondo romanzo "Accadde un giorno", pubblicato da Echos Edizioni. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Marco Margrita, preceduto da un intervento del primo cittadino di Rubiana Gianluca Blandino. Il testo di Listello mette il lettore di fronte a uno specchio, convincendolo a fissare la propria immagine riflessa. Il romanzo prende le mosse dalla descrizione delle meraviglie della modernità che ammaliano e seducono gli animi. La maggior parte di noi ne subisce il fascino, e in tutto ciò svolge un ruolo essenziale il timore di non essere come gli altri, di dover ridursi a vivere ai margini della collettività.

Diventa però sempre più difficile e mortificante mantenere una propria spiccata individualità, resa ancora più marcata dalla consapevolezza di essere dei tramandatori di tradizioni e di comportamenti condivisi ormai da pochi. È il destino di Ago che stoicamente oppone alle risposte già confezionate dalla rete e dai social la dura ricerca della conoscenza e la fatica del lavoro manuale. Una posizione, la sua, da cui si discosta quella del vicino, Ethos, che esalta i vantaggi recati dalle tecnologie di ultima generazione e dai nuovi mezzi di comunicazione: essere on line vuol dire essere collegati con il resto del mondo, con la vita reale. Non farne parte significa essere fuori dai giochi, la morte sociale. Accadde un giorno diventa quindi un viaggio in profondità nelle contraddizioni del nostro tempo, un saggio travestito da romanzo che si interroga sull’uomo contemporaneo, costantemente in bilico tra l’affermazione del proprio io interiore, che conduce alla vera felicità, e la disperata ricerca dell’approvazione degli altri.