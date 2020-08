Bruzolo in lutto: addio al sindaco Mario Richiero

Bruzolo è in lutto per la scomparsa del sindaco Mario Richiero: se n'è andato stamattina all'età di 74 anni (ne avrebbe compiuti 75 il prossimo 12 settembre) dopo un breve periodo di malattia. Una grande perdita per tutta la comunità di Bruzolo, di cui è stato un vero simbolo: Richiero, uomo mite e ben voluto nonché gran lavoratore, ha infatti dedicato gran parte della sua vita al Comune. Ha trascorso ben 52 anni in municipio, prima come dipendente comunale e poi come amministratore: è stato sindaco dal 2004 al 2014 per poi essere rieletto nel 2019, al termine di una campagna elettorale rovente. Era stato inoltre vicesindaco dal 2014 al 2019 durante l'amministrazione di Chiara Borgis, ruolo che aveva ricoperto anche in precedenza, dal 1999 al 2004, come numero due di Roberto Barbon, divenuto suo avversario alle elezioni dello scorso anno e attuale capogruppo di minoranza. A guidare l'amministrazione comunale sarà ora il vicesindaco Mario Larotonda in qualità di reggente, in attesa delle prossime elezioni: non essendoci i tempi tecnici per andare al voto a settembre, Bruzolo tornerà alle urne nella tornata della primavera 2021.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020