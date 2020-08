Rubiana: il week-end regala la Sagra dei Gili, nonostante il Covid

Niente stand gastronomico e niente gara delle torte Gili, che sarà sostituita da un contest di ricette, naturalmente a base di pere. La “Sagra dei Gili” si farà, in versione ridotta ma nemmeno troppo. Sarà una rassegna certamente diversa rispetto agli scorsi anni, con un programma ricalibrato nel rispetto delle normative anti-Covid, ma comunque ricca di eventi quella che andrà in scena domani, sabato 29, e domenica 30 agosto a Rubiana, su iniziativa di Comune e Pro loco. «Insieme abbiamo deciso di festeggiare il patrono Sant’Egidio in piena sicurezza, proponendo una sagra più contenuta nel programma, ma di più ampio respiro sia nel coinvolgimento del territorio, sia nel calendario di eventi - sottolineano i consiglieri comunali Paola Matterazzo e Alberto Capellaro, che hanno coordinato l’organizzazione di questa 4ª edizione...

su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020