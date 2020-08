Sally riappare dopo 8 mesi, a 15 km da casa

La credevano morta, ormai. Invece Sally, gatta di tre anni, era viva e pimpante, che sgambettava felice in un giardino di Condove, a 15 chilometri da casa sua, in via Olmo a Bussoleno. Una casa dove ora è ritornata, dopo ben otto mesi.

«Siamo ovviamente strafelici per averla ritrovata - afferma la sua proprietaria, Enrica Bruno - ma sinceramente non riusciamo a credere che Sally si sia allontanata da sola; nei due anni e mezzo che aveva trascorso con noi, fino al 15 dicembre, data della sua scomparsa, era al massimo stata nel giardino dei vicini ed in quello della vicina stazione della Forestale, giri di una mezzoretta al massimo; crediamo piuttosto, anche se le nostre per forza di cose sono soltanto supposizioni, che possa essere salita in auto con qualcuno, volontariamente o meno»...

Su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020