Le ex casermette della Ferrera diventeranno centro benessere

Le vecchie, e diroccate, casermette della Ferrera diventeranno un centro benessere. L’amministrazione comunale ha deciso di aprire un nuovo fronte di sviluppo e di rinascita di Moncenisio, creando un gruppo di lavoro che vede la partecipazione, oltre che dell’amministrazione stessa, di giovani professionisti locali e di un’unità di ricerca del Dipartimento di architettura e design del Politecnico di Torino. Compito del gruppo di lavoro l’elaborazione di un processo di valorizzazione e rigenerazione per l’intero paese incentrato sull’area delle ex casermette militari, collocate immediatamente a valle di Moncenisio, in una bella area boscata prossima al torrente Cenischia e affacciata sulla cima del Rocciamelone…

Su Luna Nuova di martedì 1° settembre 2020