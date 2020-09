Raccolta differenziata: Almese comune "riciclone"

Il comune “riciclone” del 2019 è Almese, in base ai dati diffusi da Acsel riguardanti le percentuali di raccolta differenziata registrati nei 37 comuni soci di alta e bassa valle di Susa: il comune principale della val Messa svetta su tutti con il suo 81,45 per cento, sul podio troviamo poi nell’ordine Villarfocchiardo con il 79,62 e Caselette con il 76,10. Maglia nera è invece la val Cenischia con Venaus al 34,59 e Novalesa al 37,48, poco meglio Cesana con il 39,84. In totale sono 12 i comuni che si collocano al di sopra della soglia del 70 per cento, tutti della bassa valle che ha fatto registrare i numeri migliori: alle spalle dei primi tre troviamo al quarto posto Borgone con il 75,58, poi Sant’Antonino con il 73,94, Bruzolo 73,11...

su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020