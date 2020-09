S.Antonino, patronale da venerdì: «Tentato coi giostrai, ma impossibile»

È tutto pronto per l’edizione 2020 della festa patronale di Sant’Antonino, promossa da Comune, Pro loco e associazioni del paese: sarà una festa forzatamente atipica a causa delle restrizioni anti-Covid, con un programma ridotto che non mancherà comunque di allietare il week-end dei santantoninesi con numerosi eventi di svago. Sono state volutamente evitate tutte le iniziative, per quanto consolidate, che potevano creare inevitabili occasioni di assembramento: dai fuochi artificiali del sabato sera, un classico del dopo-vacanze per i valsusini, allo stand gastronomico gestito dalla Pro loco, dal concorso culinario dei “persi pien” fino al luna park di piazza Don Cantore. Quanto alla presenza delle giostre, l’amministrazione comunale ci ha provato...

su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020