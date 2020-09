Democrazia, rappresentanza, lavoro: da Vaccherezza al ‘no’ al referendum

«Democrazia e rappresentanza, scuola e lavoro, diritto al futuro. I ragazzi di Vaccherezza sono morti perché immaginavano un Paese in cui questi valori fossero centrali. Non dimentichiamo il loro sacrifico. Rendiamolo vivo ogni giorno impegnandoci per rendere l’Italia il Paese che sognavano per noi. W la Resistenza e W l’Italia». Un messaggio forte, quello con cui il sindaco Jacopo Suppo ha voluto concludere il suo intervento durante la commemorazione dei 16 ragazzi caduti a Vaccherezza il 20 aprile 1945 durante un rastrellamento nazifascista, promossa dalle sezioni Anpi di Condove e Chiusa San Michele con i due comuni: la cerimonia, a causa del vento che soffiava domenica 30 agosto, non ha potuto svolgersi a Vaccherezza, dove sorge la lapide dei...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020