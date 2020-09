Gioventù e visione, la ricetta di Durbiano

Tutti in fila con la mascherina. Di fronte la sala polivalente dell’VIII Dicembre gremita di venausini. Il primo a prendere la parola per presentare i candidati e il programma di “Insieme per Venaus” è l’ex vicesindaco Erwin Durbiano, candidato sindaco della lista: «Vorremmo tornare a fare poche parole e iniziare a fare qualche fatto in più, qualche opera in più e qualche attività in più. Noi non abbiamo la verità in tasca, ma a noi sta a cuore il paese. Oggi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, quindi neanche noi non prometteremo nulla di ciò che non potremo realizzare nei prossimi cinque anni, ma quello che andiamo a proporre è realizzabile in cinque anni - afferma - Di certo bisognerà andare contro certe situazioni, come quelle tecnico-burocratiche, che inceppano le nostre volontà e le risposte che vogliamo dare ai cittadini, e bisognerà cercare risorse esterne. Risorse ce ne sono tante, ma bisogna essere bravi per portarle a casa»...

