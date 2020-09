Turismo fai da te, l'Unione montana rischia la crisi

Il progetto turistico tranfrontaliero lanciato la scorsa settimana da Susa, Chiomonte ed Exilles ha lasciato qualche strascico polemico in seno all’Unione montana Alta Valsusa, dove molti non hanno digerito il fatto che due Comuni che fanno parte attiva dell’Unione, Chiomonte ed Exilles, abbiamo fatto corsa a sè in un campo come quello turistico dove l’ente di valle tenta faticosamente di riunire le forze. Tra i più critici il sindaco di Moncenisio, Mauro Carena, quello di Bardonecchia, Francesco Avato, e quello di Giaglione, Marco Rey, questi ultimi titolari delle deleghe ai progetti transfrontalieri e al turismo in Unione. Marco Rey è addirittura arrivato a comunicare le proprie dimissioni da assessore, che però l’assemblea dei sindaci di mercoledì sera ha respinto in blocco…

Su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020