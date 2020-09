Villardora: su Imu e stipendi è bagarre in consiglio comunale

Infuria ancora la polemica a distanza tra la consigliera di minoranza Franca Gerbi del gruppo misto e il sindaco Savino Moscia sull’aumento delle aliquote Imu e delle indennità della giunta, varati tra la primavera e l’estate dall’amministrazione comunale: se n’è discusso durante l’ultimo consiglio comunale prima delle vacanze estive, riunitosi venerdì 31 luglio nella sala consiliare di piazza San Rocco. La Gerbi, assessore negli ultimi due anni della giunta Carena, esprime «disapprovazione e sconcerto riguardo l’aumento delle tasse alla popolazione in concomitanza ad un aumento del compenso economico del sindaco, vicesindaco e assessore, deliberato in piena pandemia nel mese di aprile. La popolazione, già in grave difficoltà per la crisi economica e colpita...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020