"Tutta in piedi" da Villardora al Col del Lys: Paolo Rucchione firma l'impresa

In un'ora e 16 minuti, come aveva promesso, Paolo Rucchione ha compiuto l'impresa: scalare il Colle del Lys in bicicletta, senza sella e canotto sella. Erano le 18,16 quando l'atleta 62enne di Villardora, da dove è partito alle 17, ha raggiunto il traguardo dinanzi al monumento ai caduti, sullo spartiacque che unisce Rubiana e Viù. Ad accoglierlo festante ha trovato tanti amici e compaesani oltre alle autorità: il sindaco di Villardora Savino Moscia con la sua amministrazione al gran completo, che lo hanno premiato con una maglietta celebrativa e una targa-ricordo, e l'assessora di Rubiana Rossella Cogerino, mentre la sindaca di Almese Ombretta Bertolo lo ha salutato alla partenza. Numerose anche le associazioni che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa: Aib, Fidas e Alpini di Villardora, che hanno preparato il rinfresco finale, Croce Rossa e protezione civile Valmessa, che lo hanno assistito lungo tutta la scalata, e il gruppo fotografico Amici 91.

