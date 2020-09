Coazze-Giaveno, per l'Istituto comprensivo una ripresa senza ansie

«La ripresa delle lezioni in presenza non sarà facile, ma grazie all’impegno dei docenti e dello staff che durante l’estate hanno lavorato con grande impegno per facilitare l’ingresso dei ragazzi, non ci saranno problemi». Lo assicura Claudio D’Antoni, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Anna Frank, che conta nove scuole sparpagliate tra Giaveno e Coazze, con 845 ragazzi 845, rispettivamente 645 e 200, in fasce d’età che spaziano dai 3 anni degli asili ai 13 delle medie...

Su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!