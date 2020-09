Rubiana, "Fiabe e Boschi": torna la Biennale Francesco Tabusso

Sono trascorsi ormai 90 anni dalla nascita del pittore Francesco Tabusso: una ricorrenza che il Comune di Rubiana e l’Unione montana Alpi Graie, insieme all’Archivio Tabusso, non mancheranno di celebrare in occasione della 9ª edizione di “Fiabe e Boschi”, un progetto voluto e pensato dal maestro stesso per diffondere l’amore e la conoscenza dell’arte con l’intenzione di sviluppare, attraverso il racconto e l’incanto della pittura, l’amore e la conoscenza della natura, del paesaggio e dei sentimenti umani. L’idea, nata nel 2007, ha coinvolto negli anni gli amici pittori che hanno donato un’opera da collocare nei locali messi a disposizione dal Comune, che hanno poi costituito nel 2016 la sede della Pinacoteca comunale. In questo lungo lasso di tempo...

su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020