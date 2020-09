Stelle delle valli: la musica unisce territori e generi

Grandi ambizioni deluse dall’emergenza sanitaria per la terza edizione del festival di musica “Stelle delle valli”: in fase organizzativa ad inizio anno era no previsti dieci concerti alla Sacra S.Michele e nei comuni di Coazze, Valgioie, Giaveno, Reano, Avigliana, Bruino, S.Ambrogio, Trana e Sangano. Poi l’emergenza sanitaria a scombinato i piani dell’Unione dei Comuni Montani val Sangone, che da questa terza edizione subentra al Comune di Coazze come ente promotore capofila del progetto, e dei due direttori artistici, il baritono Emilio Marcucci e il tenore Fulvio Oberto, già promotori del festival nelle prime due edizioni e artisti direttamente impegnati in alcuni dei concerti in programma...

Su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020

