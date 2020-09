Villardora, il dottor Amadio va in pensione: il grazie in una targa

Passione, competenza, disponibilità verso i pazienti, in ogni luogo e ad ogni ora. E poi una delicatezza, un garbo e una capacità di comunicare che tutti i suoi mutuati (i bambini, certo, ma soprattutto i genitori) hanno avuto modo di toccare con mano in tanti anni di attività. Il bel ricordo che il dottor Franco Amadio lascia di sé è scolpito nelle parole che il Comune di Villardora ha voluto imprimere sulla targa che sabato 5 settembre il sindaco Savino Moscia e tutta l’amministrazione comunale gli hanno consegnato nella sala consiliare di piazza San Rocco: un gesto attraverso cui ringraziarlo pubblicamente per il suo impegno, ora che dopo 40 anni da medico-pediatra ha raggiunto la meritata pensione. «Speravamo di poterlo fare alla presenza dei tanti cittadini che in...

su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020