Villardora: le ricette della tradizione con il Gruppo Culturale

Non è soltanto un “Elogio alle siole pien-e”, come recita il titolo del volume, ma più in generale un excursus dedicato alla tradizione e alla cultura culinaria di Villardora e della bassa valle di Susa. Se ne parla ampiamente nel nuovo libro di Daniela Re pubblicato dal Gruppo Culturale Villardorese, che traccia una panoramica sul modo in cui mangiavano i nostri avi. «Sono lieta di presentare questo manuale di ricette villardoresi, scritto dalla nostra consocia Daniela - introduce la presidente del Gruppo Culturale Villardorese, Anna Bugnone - l’aspetto più singolare che lo contraddistingue da tutti i trattati di cucina è che contiene ricette locali che non si trovano da altre parti perché riguardano piatti che quasi più nessuno cucina, in quanto i nostri palati...

su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020