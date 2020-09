S.Ambrogio: via alla rotonda del Giro dell'Ora, traffico a senso unico alternato

Entrano finalmente nel vivo i cantieri per la realizzazione della nuova rotonda al curvone del Giro dell'Ora, lungo la statale 25 del Moncenisio, all’intersezione con via Susa, teatro in passato di numerosi incidenti, anche mortali. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a cura dell'Anas, a partire da domani, mercoledì 9 settembre, e fino a venerdì 2 ottobre, sarà attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 27,600 e il km 28,100, esclusi festivi e prefestivi.

