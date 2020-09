Il cammino del cielo: le Vie Francigene in mostra ad Almese

Per tre settimane Almese si appresta a diventare virtualmente la capitale delle Vie Francigene piemontesi: da sabato 12 settembre a domenica 4 ottobre il Ricetto per l’Arte di borgata San Mauro ospiterà la mostra fotografica “Il cammino del cielo, le Vie Francigene del Piemonte”, la cui inaugurazione è in programma nella mattinata di domani alle 11. Avrebbe dovuto svolgersi tra marzo e aprile, ma è stata poi rimandata a causa dell’esplosione dell’emergenza Covid-19. L’esposizione, promossa dall’associazione Cumalè con il patrocinio della Regione e dell’Unione montana Valle Susa, si colloca nel solco del programma espositivo realizzato lo scorso anno con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Antonio Carena, Dario Lanzardo...

