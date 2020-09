Leno 2022 sarà ancora a guida valsusina

Sarà a trazione valsusina la seconda fase di “Legno Energia Nord-Ovest”, uno dei progetti più innovativi in Italia per la costruzione di filiere energetiche a partire dal bosco. Legno 2022 parla ancora di sostenibilità, conservazione del patrimonio forestale, tutela delle foreste, riduzione delle emissioni ed economia circolare. Si tratta nella sostanza dell’evoluzione di “Legno Energia Nord-Ovest - Progetto di valorizzazione e promozione della filiera legno-energia”. «Vogliamo partire dalla valorizzazione della filiera per affrontare concretamente le sfide che nei prossimi anni si porranno, in termini di sostenibilità, all’impiego dei biocombustibili legnosi da foresta - spiega Giorgio Talachini, responsabile della cooperativa La Foresta di Susa, che guiderà il progetto anche nella sua versione 2022 - Lo scopo è far sì che questi combustibili possano continuare a costituire una componente rilevante del mix energetico, in Piemonte e nell’intero bacino padano, ma non come usi residuali e ambientalmente problematici, bensì come elemento moderno, efficiente e duraturo della futura bioeconomia di territorio»...

Su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020