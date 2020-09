Almese: taglio dei parlamentari, quale risparmio e quali rischi?

"Ridurre il numero dei parlamentari: quale risparmio e quali rischi?". È questo il titolo dell'incontro informativo in programma stasera, lunedì 14 settembre, ad Almese in vista del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, in programma domenica 20 e lunedì 21. La serata, con inizio alle 21, è organizzata dall'associazione Laboratorio Civico in collaborazione con il Comune di Almese, nell'ambito del ciclo di conferenza "Parliamone con...". L'ingresso è gratuito: la relatrice sarà l'avvocato Francesca Paruzzo, ricercatrice in diritto costituzionale. In caso di maltempo l'incontro si terrà nella sala consiliare di via Roma 4.