Avigliana, alla Ferrari e Berti il ritorno in classe è una bella festa

Un rientro in classe allegro, almeno per i giovani studenti dell’Istituto comprensivo, forse un po’ meno per i genitori e gli addetti ai lavori che devono affrontare una ripartenza mai vista prima dai tempi della guerra. Ieri i bambini sono tornati a scuola con grande entusiasmo, hanno rivisto le proprie insegnanti e i compagni e si sono riappropriati di quella normalità che da mesi avevano perso...

Su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!