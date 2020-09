Come affrontare le separazioni: nasce un gruppo

Affrontare i cambiamenti che inevitabilmente si verificano quando le strade di due genitori si separano: è questo l’obiettivo del nuovo gruppo di comunicazione per genitori separati organizzato dal Centro per le famiglie diffuso, servizio professionale pubblico del Conisa Valle di Susa, nell’ambito del progetto “Slegàmi: i legami che restano”. L’iniziativa prenderà il via durante l’autunno, indicativamente tra i mesi di ottobre e novembre: partendo proprio dall’ascolto di genitori e figli che vivono il fenomeno della separazione, il progetto punta a prendersi cura dei legami familiari quando questi si trasformano. L’idea parte dai tanti bisogni o interrogativi, anche di tipo pratico, che i genitori si trovano ad affrontare quando la relazione volge al termine...

su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020