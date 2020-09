Il gel anti Covid per le scuole lo regalano i farmacisti

È stato consegnato ieri mattina il materiale donato da FarmaOnlus, la onlus dei farmacisti e farmacie torinesi, destinato alle scuole elementari e medie di Torino e Provincia. In particolare FarmaOnlus, nei mesi scorsi, in piena fase 1 di Coronavirus, ha effettuato una importante raccolta fondi, il cui intero ricavato è stato destinato per l’acquisto di piantane, gel igienizzanti e poster informativi sulle regole sanitarie post Covid. A trarne giovamento la scuola media Giuliano di Susa, che si è vista recapitare, dai titolari delle tre farmacie della città, Canavoso, dell’Asilo e Moncenisio, accompagnati dal sindaco Piero Genovese e dall’assessore alla cultura e istruzione Cinzia Valerio, le sette piantane per dispencer e le relative scorte...

