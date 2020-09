La valle Argentera si inchina di fronte ai 9 caduti di Miss Charlotte

Nella notte tempestosa del 10 settembre 1944 un boato risuona nell’alta valle Argentera, è lo schianto del B17 dell’Us Air Force Miss Charlotte, che non riesce ad evitare la cresta del Gran Miol. Nell’incidente perdono la vita tutti i membri dell’equipaggio, nove, che per un’errore di rotta si ritrovano sulle montagne dell’alta val Susa quando invece dovevano scaricare materiale ai partigiani della valle Pesio. Un episodio marginale, certo, della Seconda guerra mondiale, dimenticato per decenni, ma che dal 2014, anno di ritrovamento dei resti di Miss Charlotte sulla cresta del Gran Miol, ha conquistato un posto nel cuore dell’alta valle e di Sauze di Cesana in particolare, che da quel momento, a metà settembre, salgono prima al Pian della Milizia e poi sul luogo dell’impatto, per ricordare quei nove ragazzi che non sono più tornati a casa e riposano per sempre sulle montagne valsusine...

Su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020