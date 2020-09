Mattie, tensione in Consiglio e bagarre in piazza

Che fosse una seduta calda del consiglio comunale, quella di giovedì sera, era prevedibile, visto l’unico, ma deflagrante, punto all’ordine del giorno, le dimissioni della vicesindaca Daniela Perrachon e della consigliera Martina Benetto, ma nessuno osava immaginare che si arrivasse a far volare parole grosse nell’immediato post Consiglio e poi ancora nella vicina piazza. La miccia è stata la risolutezza con cui la sindaca Marina Pittau ha chiuso l’assemblea, negandosi al contradditorio con il pubblico che ha riempito la piccola sala consiliare. «Dobbiamo fare giunta, non possiamo far fermare la segretaria oltre il suo orario», la giustificazione che ha fatto scaldare gli animi, prima in sala, poi nel cortile del polivalente e poi ancora nell’adiacente piazza. Ne è venuto fuori un quadro abbastanza triste di Mattie, paese che appare più che mai diviso e in cui le ferite non sembrano poter trovare qualcuno in grado di lenirle. Lo si evince anche dalle lettere di dimissioni delle due amministratrici...

Su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020