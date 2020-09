S.Antonino: la chiesa scopre il suo nuovo volto

I segni del tempo, tra crepe, fessure e parti scrostate, sono ormai un lontano ricordo. A fronte di una festa patronale per forza di cose in versione “minimal”, c’è un grande regalo che spicca ora in tutta la sua bellezza su piazza Libertà: la facciata della chiesa parrocchiale. Bella, luminosa e pulita, come i santantoninesi non la vedevano da molti anni. La parrocchia ha dovuto fare i salti mortali, ma alla fine è arrivata al traguardo in tempo utile per la messa solenne di domenica 6 settembre, presieduta da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico della diocesa di Susa. I ponteggi sono stati rimossi la sera precedente e la funzione domenicale è diventata così il momento inaugurale degli attesi lavori di restauro. Resta da...

su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020