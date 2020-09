Condove: disperso un uomo di 79 anni, ricerche in corso

Sono tuttora in corso le ricerche di Clemente Ruo, l'uomo di 79 anni residente a Condove di cui si sono perse le tracce dalla tarda mattinata di oggi. Era uscito di casa intorno alle 11 con le sue racchette da montagna per fare una passeggiata nei boschi sopra Condove, ma non ha più fatto ritorno: la moglie, nel pomeriggio, ha quindi lanciato l'allarme. Sul posto sta operando da oggi pomeriggio una vera e propria task force composta dai vigili del fuoco di Susa, Torino, i volontari di Condove e il nucleo cinofili di Volpiano, il soccorso alpino e speleologico, il soccorso alpino della guardia di finanza e dell'esercito, i carabinieri della stazione di Condove e la squadra Aib di Condove. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del torrente Gravio e hanno visto impegnate le squadre a terra fino alle 20,30, per poi proseguire con l'elicottero, dotato di termocamera, una volta sopraggiunto il buio. Sempre nella mattinata di oggi si è consumato un dramma sulla montagna di Condove: Renato Rocci, un uomo residente in borgata Olive, nei pressi di Frassinere, è morto dissanguato mentre stava facendo legna con la sua motosega. Un tronco gli è venuto addosso e si è tagliato la gamba. Inutili i tentativi di soccorso: per lui non c'è stato nulla da fare.