Condove: ritrovato nella Dora il corpo senza vita dell'uomo disperso

Si sono concluse, purtroppo con un drammatico epilogo, le ricerche di Clemente Ruo, l'uomo di 79 anni residente a Condove disperso da ieri pomeriggio, dopo essere uscito di casa intorno alle 11 per una normale passeggiata. La salma è stata individuata nella Dora. L'uomo, da qualche tempo, accusava un generale stato di malessere: un indizio che pensare ad un possibile suicidio, anche se non si escludono le ipotesi di un improvviso malore o di un incidente. Le ricerche, interrotte ieri notte, sono riprese alle 6,30 di stamattina, sotto la guida dei tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese. Nella serata di martedì avevano operato 20 tecnici supportati dai vigili del fuoco, dal soccorso alpino della guardia di finanza e dal Terzo Reggimento Alpini dell'esercito italiano, che si trovava in zona per preparare un'esercitazione congiunta programmata per venerdì prossimo tra Avigliana e Caprie. Oggi sono stati coinvolti nelle operazioni 25 tecnici del soccorso alpino con una squadra di specialisti nelle ricerche, un'unità cinofila da ricerca in superficie e un drone: l'unità cinofila molecolare ha individuato una pista plausibile nella zona tra l'ex statale 24, la ferrovia e il fiume Dora, in cui si sono concentrate le operazioni da questa mattina e dove poi, nel pomeriggio, è purtroppo venuto alla luce il corpo senza vita di Ruo.