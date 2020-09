Addio Jean Cassard: dall'edilizia al calcio, passando per la Legione Straniera

Il suo funerale, ieri pomeriggio, si è concluso con una festa per parenti e amici, come si usa in Francia. Sì, perchè Giovanni Cassard, per tutti Jean, francese lo era davvero, non soltanto per quel nome in cui era conosciuto in tutta la valle. Jean Cassard era nato in un sobborgo di Parigi, Bobigny, il 28 settembre 1945. Suo padre Henry, ferroviere, era anche un affermato allenatore di calcio, una passione quella per il pallone che Jean ha ereditato, mettendo in pratica fino a poco tempo fa con la squadra dei Veterani Valsusa. La madre Gabrielle invece era una sarta di alto cucito...

Su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020