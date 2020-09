Archeologia a porte aperte: domenica visite nei 14 siti valsusini

Domenica 20 settembre la “Giornata del patrimonio archeologico della valle di Susa” vivrà la sua 11ª edizione: un appuntamento ormai tradizionale, in cui ogni anno i numerosi siti archeologici presenti sul territorio aprono le loro porte ai visitatori in contemporanea, a ricordare la presenza di un patrimonio tutto da scoprire per quanti non lo avessero ancora fatto. Uno straordinario racconto corale che metterà in luce la ricchezza e la dimensione diffusa del patrimonio culturale. L’iniziativa è organizzata dal piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina” in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, con il sostegno di fondazione Magnetto, Regione...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020