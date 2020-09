Borgone, festa grande per nonna Isolina: 100 primavere e non sentirle

Attorniata dal calore e dall’affetto dei suoi famigliari, nonna Isolina ha tagliato mercoledì 9 settembre il traguardo delle cento primavere: a festeggiarla, nella casa di Avigliana in cui vive, erano presenti anche il sindaco Diego Mele, il vicesindaco Andrea Rolando e l’assessora Loretta Grosa, che le hanno donato una composizione floreale a nome dell’amministrazione comunale di Borgone, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Classe 1920, Isolina Pierina Ambrosia è nata a Frassinere, sulla montagna di Condove: quando era ancora una bimba i suoi genitori si trasferirono per lavoro a Grenoble per qualche anno per poi tornare a Borgone, dove abitava il resto della famiglia. «Nonna mi ha sempre raccontato che erano una bella famiglia, molto tranquilli...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020