Quattro bambini e una zampa alla Ramats

Matteo Sibille, la sorellina Giada, Orlando Ainardi e Riccardo Sibille. Sono un ragazzo e tre bambini protagonisti di una storia d’amore fra esseri umani e animali, che ha come scenario la Ramats di Chiomonte. Nonostante la loro giovanissima età - Matteo, il più grande, ha 15 anni - i quattro hanno trovato la forza d’animo per prendersi cura, da soli, di due sfortunate abitanti estive delle alture a monte della borgata, una capra, con capretto al seguito, e una pecora, che dovrebbe invece partorire il suo agnellino ad inizio ottobre. Il margaro che montica su questi pascoli assolati che arrivano fino ai piedi dei Quattro Denti, Simone Demichelis, che a Chiomonte è di casa, essendo il figlio del pastore dell’Arguel, dove è stato battezzato 23 anni fa da don Bruno Dolino, ha dovuto effettuare una “desarpà” d’emergenza verso la destra orografica della Dora, visto che l’erba su quello sinistro è completamente rinsecchita dalla siccità settembrina. Così si è trovato costretto a scegliere se portarsi appresso capra e pecora, ferite in seguito ad un attacco del lupo, con grande dispendio di tempo ed energie, oppure lasciarle qui alla Ramats, una soluzione ancora più impegnativa per via della lontanza con il resto del gregge...

Su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020