Venaus e Sestriere: due paesi al voto fra i veleni

Si chiuderà questa sera, venerdì 18 settembre, la campagna elettorale per le elezioni comunali. In valle di Susa sono soltanto due i comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale, Venaus e Sestriere. In entrambi i casi la sessione elettorale anticipata è dovuto alle dimissioni del sindaco o della maggioranza dei consiglieri, anche se le situazioni si presentano molto diverse. Se a Sestriere il “cambio” è stato vissuto in maniera più soft, con l’ex primo cittadino Valter Marin che ha semplicemente optato per una poltrona in consiglio regionale, decadendo automaticamente, dall’altro si è assistito ad un vero e proprio fulmine a ciel sereno, quello ormai conosciuto come il “golpe del 9 luglio”, quando ben 7 consiglieri di maggioranza ed opposizione avevano consegnato in contemporanea la propria lettera di dimissioni, causando anche in questo caso la caduta automatica dell’amministrazione...

Su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020