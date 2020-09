Villardora: domani Coletta scala il suo "Everesting" sul Rocciamelone

Villardora, un paese di recordman. Venerdì 4 settembre è stata la volta del ciclista Paolo Rucchione, che ha compiuto la “Tutta in piedi” scalando il Col del Lys senza sellino in un’ora e 16 minuti. Domani, sabato 19, tocca all’atleta Alessandro Coletta, 35 anni, campione italiano in carica di corsa ad ostacoli Ocr, pronto ad affrontare il suo Everesting. La sfida è di quelle toste: compiere 8848 metri di dislivello consecutivi, pari all’altitudine dell’Everest, in una singola attività, senza mai dormire. Per tentare l’impresa, Alessandro ha scelto la montagna-simbolo della sua valle: il Rocciamelone. Con una sfida nella sfida: una volta completato l’Everesting, Coletta proverà a battere anche il record di salite sul Rocciamelone entro le 24 ore, ora detenuto dal...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020