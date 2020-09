"Nonni, datemi i soldi della droga di vostro nipote": pusher arrestato a Borgone

I carabinieri della compagnia di Susa hanno arrestato un pusher 26enne per estorsione nei confronti di due anziani nonni 80enni: li aveva costretti a pagare il debito per l’acquisto di droga non saldato dal loro nipote. L'operazione è avvenuta a Borgone. La denuncia è stata fatta dai due anziani, i quali si sono rivolti alla locale stazione carabinieri per le continue minacce ricevute dall’arrestato: quest'ultimo pretendeva appunto da loro presunti debiti insoluti del nipote. Per ricevere il denaro dai due nonni, oltre a diverse minacce telefoniche, il giovane pusher era persino arrivato a danneggiare la porta della loro abitazione dandovi fuoco con alcuni giornali, oltre a danneggiare la vetrata della loro casa con un grosso mattone. L’uomo era già riuscito a riscuotere dalle vittime 500 euro in contanti. I carabinieri hanno ora posto fine al loro incubo, sorprendendo in flagranza il malvivente subito dopo essere uscito dalla casa dei due anziani con altre 400 euro estorte.