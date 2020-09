Danza e Carnevale via web per nonni e bambini con Conisa e scuole

Ora che la scuola è finalmente ripartita “in presenza”, c’è da sperare che di iniziative come questa non ci sia più, in futuro, un impellente bisogno. Ma la loro importanza, nel pieno del lockdown per l’emergenza Covid, resta un valore aggiunto di cui nonni e bambini hanno potuto fare tesoro: a loro, categorie sociali più fragili, è stata infatti data la possibilità di “spostarsi ed incontrarsi” travalicando confini, spazio e tempo attraverso un progetto-pilota su piattaforma web. Il progetto, nato dalla generosità di una professionista del territorio, è stato realizzato grazie al Conisa insieme ad alcune classi dell’Istituto comprensivo Centopassi di Sant’Antonino e alle residenze per anziani di Salbertrand (Galambra) e Borgone (Nostra signora del Rocciamelone). Il filo...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020